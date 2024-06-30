الكويت تؤكد رفض أي عمليات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطين اليوم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها لقرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته الاستطانية في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان صحفي، موقف دولة الكويت الرافض لأية عمليات استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتبرها انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ونسفا متعمدا للجهود الدولية الرامية لاحلال السلام.

وشددت على أهمية قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهم تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانصياع التام لما أقرته الإرادة الدولية بهذا الشأن.

وكان ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية "الكابينت"، قد صادق الجمعة الماضية، على شرعنة 5 بؤر استعمارية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة.