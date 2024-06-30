وينسلاند: القرار الإسرائيلي بشرعنة 5 بؤر استيطانية يثير القلق

فلسطين اليوم

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن الإعلان الأخير عن قرار شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة يثير قلقا كبيرا.

وأكد "وينسلاند" عبر صفحته على منصة إكس "تويتر سابقًا"، أن مثل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى خطوات أخرى، تقوض عمل السلطة الفلسطينية، وتزيد من حدة التوترات، وتقلل من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وشدد منسق الأمم المتحدة، أن المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

ويوم الخميس الماضي، صادق مجلس وزراء الاحتلال المصغر "الكابينيت" على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوب نابلس و"سدي افرايم" غرب رام الله، "جفعات اساف" شرق رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل، و"ادوريم" قرب الخليل.

كما صادق على نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية، وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).