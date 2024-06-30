"سان جيرمان" يعرض ربع مليار يورو لضم "طفل" برشلونة

فلسطين اليوم

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تجهز عرضا ضخما من أجل التعاقد مع نجم نادي برشلونة لامين جمال.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، يخطط باريس سان جيرمان لتقديم 250 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب الإسباني (مغربي الأصل) هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا توجد أي مفاوضات مباشرة بين برشلونة وباريس، حيث أن "البارسا" لا يخطط لبيع نجمه اليافع (16 عاما) تحت أي ظرف.

وأوضحت أن هذه المحاولة هي الثانية من سان جيرمان لضم جمال، بعد أن قدم عرضا يبلغ 200 مليون يورو في شهر مارس الماضي.

وكانت صحيفة "ماركا" قد كشفت في وقت سابق، أن برشلونة رفض عرضا من باريس سان جيرمان بقيمة 200 مليون يورو لضم جمال وهو ما أكده رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا في وقت لاحق.

ويرتبط جمال بعقد مع برشلونة حتى عام 2026 ويملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ واحد مليار يورو.

ويتواجد جمال حاليا مع منتخب إسبانيا المشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا بألمانيا حيث بلغ "الاروخا" الدور ثمن النهائي.