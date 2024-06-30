الاحتلال يستهدف أحياء مدينة غزة ودباباته تطلق النار في رفح وصولا إلى خانيونس

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن والستين بعد المئتين، وفيه يواصل الاحتلال قصفه على حيّ الشجاعية في مدينة غزّة، وعلى مناطق من رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع محاولات التوغل البري لقوات "جيشه" حيث تتصدى المقاومة الفلسطينية وتخوض اشتباكات ضارية.

واستهدف الاحتلال، اليوم الأحد، حي الشجاعية وحي التفاح، شرقي مدينة غزّة، وحي تل الهوا جنوبيّها، كما استهدف أيضاً محيط سوق البسطات والأحياء الشرقية للمنطقة الوسطى من القطاع.

وجنوبي القطاع، استهدفت قوات الاحتلال مفترق الشهداء في وسط حي الشابورة، وأطلقت الدبابات الإسرائيلية النار غربي مدينة رفح، وفي منطقة الشاكوش وحتى مواصي خان يونس.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عبسان وخزاعة شرقي مدينة خان يونس بغارتين.