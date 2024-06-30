" الأورومتوسطي": "إسرائيل" تعدم المدنيين ميدانياً بأماكن نزوحهم في غزة

فلسطين اليوم

أكد مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الأحد 30 يونيو 2024، أن "إسرائيل" ارتكبت مجازر واسعة في مناطق الجزء الشمالي من حي الشجاعية ومنطقة الجديدة

وقال عبده: "تصل إفادات لفريقنا الميداني عن عشرات وربما مئات الضحايا الذين يتم إعدامهم ميدانيًا أو قصف أماكن لجوئهم".

و قالت مسؤولة الاتصالات بكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لويز ووتردج، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.

وأضافت ووتردج في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "الأونروا" على إكس، "عندما تصل كمية قليلة جدا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37834 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86858 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.