انخفاض طفيف على درجات الحرارة في فلسطين

الساعة 07:59 ص|30 يونيو 2024
انخفاض طفيف على درجات الحرارة في فلسطين
انخفاض طفيف على درجات الحرارة في فلسطين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 30 يونيو 2024، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أنن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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