انخفاض طفيف على درجات الحرارة في فلسطين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 30 يونيو 2024، أن يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد أنن يكون الجو في ساعات المساء والليل، صافياً لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.