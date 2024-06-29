الشجاعية لاترحم .. لا أمان للعدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمير"، بقذيفة "تاندوم"، في أرض قنديل في حي الشجاعية.

وأكدت وقوع طاقم الآلية بين قتيل وجريح، واشتعال النيران فيها، الأمر الذي استدعى هبوط طائرة مروحية إسرائيلية من أجل إجلاء القتلى والجرحى عن المكان.

ودمرت سرايا القدس آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار، قرب مسجد الهداية، في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزة.

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تفجير مجاهديها عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، في كمين أُعِدّ مسبّقاً.

وقالت القسام إنّ الكمين أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي من أجل إجلائهم.

وبالتزامن، دكّت القسام قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية، بعدة رمايات من قذائف الهاون، من عيار 120 ملم، محققةً إصابات مباشرة في صفوفها، وهبط الطيران المروحي من أجل إجلاء القتلى والجرحى.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي وإصابة 22 آخرين خلال 24 ساعة في معارك مع المقاومة بقطاع غزة