"جيش" الاحتلال يقرّ بمقتل عقيد احتياط وجندي.. وإصابة 22 آخرين في قطاع غزّة

فلسطين اليوم

أعلنت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة جنديين آخرين بجروح خطرة خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزّة.

وفي التفاصيل، قال موقع "واي نت" الإسرائيلي نقلاً عن "جيش" الاحتلال تحت بند سمح بالنشر إنّ الرقيب يائير أفيتان، من "رعنانا"، وهو مقاتل في الكتيبة 890 من لواء المظليين، والعقيد (احتياط) ياكير شموئيل تيتلبوم من "معاليه أدوميم"، قُتلا خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزّة.

وأبلغ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ جندياً من "الكتيبة 13" في لواء "جولاني" وضابطاً من "كتيبة روتيم" في لواء "جفعاتي" أُصيبا بجروحٍ خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزّة، وجرى نقلهما للعلاج في المستشفى "بيلينسون".

كذلك، أعلن "جيش" الاحتلال إصابة 22 جندياً إسرائيلياً بجروحٍ مُتفاوتة، خلال 24 ساعة الماضية.

وبهذا، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 670 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم 318 قتيلاً سقطوا خلال المعارك البرية داخل غزّة.