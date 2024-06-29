حمدان: مأساة في ظلّ الحصار ونقص الغذاء.. و"إسرائيل" تعرقل أي اتفاق

فلسطين اليوم

أكّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، اليوم السبت، بأنّ الوضع في قطاع غزّة بات مأساوياً ويُنذر بارتقاء الشهداء بسبب نقص الغذاء الأمر الذي يُدخل القطاع في حالة مجاعة.

وقال حمدان خلال مؤتمرٍ صحافي لمواكبة تطورات "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي على غزّة إنّ "التقديرات الأممية تشير إلى أنّ 70% من سكّان غزّة يُواجهون خطر المجاعة".

وأشار إلى أنّ "سياسة الحصار القائم بإغلاق المعابر أدّى إلى أزمة في السيولة النقدية ما عمّق أزمة المجاعة في قطاع غزّة"، متابعاً أنّ "الاحتلال يلجأ إلى تدمير منهجي للطرقات وشبكات المياه والصرف الصحي ما يمنع وصول مياه الشرب لأهل غزّة".

كما لفت حمدان إلى أنّ "حكومة الاحتلال تتجاهل الإخطارات الواردة من الجهات الإنسانية، ما يجعل العمل الإغاثي فائق الخطورة"، مشيراً إلى أنّ "إجراءات الاحتلال تُمثّل صورةً مطوّرة لمعسكرات الاعتقال والإبادة النازية بل أسوأ منها".

وعدّ حمدان سياسة التجويع الإسرائيلي لقطاع غزّة إحدى أساليب الحرب الوحشية التي تستهدف المدنيين الأبرياء ما يجعلها جرائم إبادة جماعية، مضيفاً أنّ "سياسة الاحتلال في قطع الكهرباء والماء هي إحدى جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة".

ووصف إخفاق قادة العالم في منع تجويع أهل غزّة بأنّه أمرٌ مُخزٍ ووصمة عار على جبين الإنسانية مع العلم أنّ العالم شاهد صوراً للأسرى بعد أن فقدوا أوزانهم بفعل هذه السياسة.

وأردف أنّ "سياسة التجويع تصاعدت ضد الأسرى الفلسطينيين وهذه السياسة يتفاخر بها الوزير في حكومة الاحتلال بن غفير".

وبشأن ما يتم تداوله من رسائل ومقترحات أميركية، قال حمدان إنّ "موقف الاحتلال لا يزال على تهرّبه من الالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزّة".

وأكّد أنّ "إدارة بايدن لا تزال عند موقفها الوقح في تحميل حماس مسؤولية عرقلة الاتفاق فيما لم يُقدّم أي موقف إسرائيلي إيجابي تجاهه"، معلناً أنّ الحركة جاهزة للتعامل بإيجابية مع أي اتفاقٍ يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وصفقة عادلة للأسرى.