قطر تدين توسيع الاحتلال الإسرائيلي للاستيطان في الضفة

فلسطين اليوم

دانت وزارة الخارجية القطرية، السبت، قرار الاحتلال الاسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، أن سياسة توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين والحرب على غزة تعيق جهود منع اتساع دائرة العنف في المنطقة..

وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال بوقف إجراءاته الأحادية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية

.يشار إلى أن ما يسمى بالمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أقر قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية.

كما أقر تطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا