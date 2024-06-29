حزب الله يستهدف دبابة ‏"ميركافا" وآلية "نميرا" في موقع رويسات العلم الإسرائيلي

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم السبت، استهداف مجاهديها دبابة ‏ميركافا وآلية "نميرا"، عبر الصواريخ ‏الموجهة، في موقع رويسات العلم، في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وأصابوهما إصابة مباشرة، الأمر الذي أدى إلى تدميرهما.‏

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع "مسكاف عام"، وأصابتها بصورة مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ عملياتها تأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وأفاد مراسل صحافي في جنوبي لبنان باستهداف الاحتلال بلدة حولا في غارة جوية إسرائيلية، واستهدف بلدة كفركلا وأطراف بلدة كفرشوبا بالقصف المدفعي.

وكانت المقاومة الإسلامية أعلنت، أمس الجمعة، استهداف تجمع لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط "مثلث الطيحات"، بالأسلحة الصاروخية، واستهدفت ‏الأجهزة ‏التجسسيّة في موقع "بركة ريشا"، بالأسلحة الملائمة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة.

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع الاحتلال وآلياته وتموضع جنوده، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضمن جبهة الإسناد اللبنانية للمقاومة في غزة. وتسببت هذه العمليات في إخلاء شمال فلسطين المحتلة من المستوطنين في وقت مبكر، مشكّلةً ضغطاً كبيراً على الاحتلال.