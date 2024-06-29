مستوطنون يهاجمون مواطنين في يطا بالخليل

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وفي برية بني نعيم، في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، كما استولت قوات الاحتلال على حفارين.

وقالت مصادر محلية إن مستوطني ما تسمى مستوطنة كرمئيل المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، المواطنين في قرية أم الخير ورشوهم بغاز الفلفل، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بالحروق في الأعين، وحالات اختناق.

كما هاجم مستوطنون بيت المواطن عادل نصار في برية بني نعيم، وصوبوا أسلحتهم الرشاشة نحو أطفاله، وكسروا أبواب المنزل الداخلية، ما تسبب في حالة رعب لدى الأطفال.

فيما استولت قوات الاحتلال على حفارين تعود ملكيتهما للمواطنين إسماعيل الجبارين، وجلال حوشية، أثناء عملهما في إصلاح أراضي المواطنين في قرية البويب شمال شرق يطا جنوب الخليل.