إعلام إسرائيلي: غالانت ينصح الكابينت بتجنب الحرب مع لبنان.. وسموتريتش وبن غفير يعترضان

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ وزير "الأمن" يوآف غالانت حاول خلال اجتماع في "الكابينت" إيجاد طريق للتهدئة مع لبنان، لكننه فشل في إقناع وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، حسب وصفها.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّه خلا المواجهة التي حصلت في "الكابينت" شرح غالانت ما الذي حصل من نقاشات خلال زيارته للولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أبدا موافقتهما أنه "إذا كان بالإمكان منع الحرب مع لبنان مقابل ترتيبات، فهذا جيد".

ونقل الإعلام الإسرائيلي أنّ بن غفير "يعتقد أنه يجب أن تكون هناك حرب على أية حال"، وأوضح له حينها دريمر أنه "حتى لو حصلت حرب في لبنان، هذا الحدث سينتهي بترتيبات في نهاية الأمر، لذا إذا كان يمكن الوصول إلى ترتيبات ومنع الحرب فهذا يجب السعي إليه".

وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ "الجميع الآن في الكابينت يعتقدون، باستثناء بن غفير وسموتريتش، أنه يمكن في النهاية تجنب الحرب والتوصل إلى ترتيبات".

زيارة غالانت إلى واشنطن

يأتي ذلك بعد أنّ بحث غالانت، مع مسؤولين أميركيين، خلال زيارته الولايات المتحدة، مسائل أساسية تتعلّق بالحرب، ولاسيما في الجبهتين الأساسيتين في غزّة ولبنان.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الوزير غالانت غيّر موقفه بشأن ما سمّاه سابقاً "تدمير حماس وحزب الله".

وبعد أن كان موقفه، بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "إسرائيل يجب أن ترد عبر محاولة تدمير حماس وحزب الله"، تبدّل موقفه، وبات مفاده "أن قتح جبهة جديدة سيكون أنرًا غير مستحسن".

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية منقسمة بشأن "الحكمة من فتح جبهة أكبر مع حزب الله في الشمال".