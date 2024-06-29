حمدان: لا جديد في المفاوضات وموقف نتنياهو بشان صفقة التبادل تتسم بالتهرب

فلسطين اليوم

أكد الناطق باسم حركة حماس، أسامة حمدان، السبت، الموقف الحقيقي لرئيس حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يزال يتسم بالتهرب من استحقاقات مقترح صفقة تبادل أسرى، وانه لا جديد في مفاوضات وقف العدوان وما ينقل عن الادارة الامريكية ياتي في سياق الضغوط على حماس.

وقال حمدان، في مؤتمر صحفي: "آخر مقترح بشأن صفقة التبادل سلم لنا في 24 يونيو الجاري ولا جديد بعد ذلك.. وحماس جاهزون للتعامل بجدية مع أي صيغة تضمن وقفا كاملا ونهائيا لإطلاق النار وإعادة أبناء شعبنا لديارهم"، تابع: "بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلوم كبير على تحميل حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية المباشرة قانونيا وسياسيا وإنسانيا عن الأوضاع المأساوية لشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد حمدان، في مؤتمر صحفي، على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالمجاعة في محافظتي غزة والشمال، أكد حمدان، أن الاحتلال يتبع سياسة التجويع والتعطيش بشكل متعمد منذ بداية الحرب في السابع من اكتوبر الماضي، موضحًا أن سلاح التجويع جريمة ممنهجة تتحدى بها حكومة الاحتلال كافة القوانين وقرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة يمثل فشلا حقيقيا لكل القيم التي طالما تغنت بها الدول الغربية، مشيرًا إلى أن 350 ألفاً من الأطفال دون الخامسة يواجهون نقصا حادًا في الغذاء.

وأوضح أن "الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل على النحو الحالي وعلى المجتمع الدولي التحرك بسرعة".

ودعا على المجتمع الدولي التحرك لسرعة فتح معابر قطاع غزة، مجددًا تأكيده على ضرورة الإسراع بفتح معبر رفح.