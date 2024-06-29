وزير المخابرات المصرية يهاتف هنية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

الساعة 07:08 م|29 يونيو 2024
رئيس حركة حماس اسماعيل هنية وزير المخابرات المصرية عباس كامل
رئيس حركة حماس اسماعيل هنية وزير المخابرات المصرية عباس كامل

فلسطين اليوم

اعلنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، السبت، أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت "حماس" في بيان، أن هنية وكامل تناولا مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف اطلاق النار.

واشارت إلى أن كامل قدم التعازي لهنية باستشهاد شقيقته الكبرى وعائلتها.

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