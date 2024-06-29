وزير المخابرات المصرية يهاتف هنية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

اعلنت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، السبت، أن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من وزير المخابرات المصرية، عباس كامل، بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت "حماس" في بيان، أن هنية وكامل تناولا مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف اطلاق النار.

واشارت إلى أن كامل قدم التعازي لهنية باستشهاد شقيقته الكبرى وعائلتها.