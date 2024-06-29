سرايا القدس تعلن تفجير عدد من آليات الاحتلال في مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم السبت29/6/2024م، مسؤوليتها عن استهداف وقصف جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأكدت السرايا في عدة بلاغات عسكرية تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفجير عبوتين أرضيتين في عدد من آليات العدو الصهيوني قرب موقع عيسى بتل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما أكدت استهدافها بقذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استهدفت بقذائف الهاون النظامي "عيار 60" مركز قيادة العدو لعمليات التوغل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي بلاغ آخر، أعلنت السرايا استهداف آلية عسكرية صهيونية من نوع "نمير" بقذيفة (التاندوم) في أرض قنديل بحي الشجاعية وقد أكد مجاهدونا وقوع طاقمها بين قتيل وجريح واشتعال النيران فيها ما استدعى هبوط طائرة مروحية صهيونية لإجلاء القتلى والجرحى من المكان.

كما أعلنت تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار قرب مسجد الهداية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

ولليوم الـ267 لحرب الابادة الاسرائيلية على قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها العسكرية قصف واستهداف جنود وآليات الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التوغل والتقدم في القطاع، والتى شهدت تصاعداً فيها خاصة في مدينة رفح وحي الشجاعية حيث العملية البرية التى أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذها في هذه المناطق والتى أسفرت حتى اللحظة عن استشهاد واصابات العشرات من المواطنين

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.