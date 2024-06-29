صربيا: استهداف حارس السفارة الإسرائيلية وإطلاق نار على المنفذ

فلسطين اليوم

كرت وسائل إعلام صربية ظهر اليوم (السبت)، أن رجلا مجهولا، لم يتم التعرف على هويته بعد، أطلق النار بقوس ونشاب على حارس السفارة الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابته في رقبته.

وتمكن الحارس الجريح من العودة إلى رشده وقتل المهاجم بالرصاص.

وقال مساعد وزير الداخلية الصربي، أن الهجوم حدث الساعة 11:00 صباحا، تم نقل الحارس إلى المستشفى، وسوف يجري عملية لاستخراج السهم من رقبته. فيما زعم وزير الداخلية المحلي "لا شك بأن الحدث هو عملية "إرهابية".

ويُذكر أن السفارة كانت مغلقة أثناء مهاجمة الحارس، وكل الدبلوماسيين والموفدين الإسرائيليين لم يكونوا فيها، وتم تأكيد الحادثة من السفير الإسرائيلي في صربيا.