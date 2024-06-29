شهيدة و3 إصابات في انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال شرق خانيونس

فلسطين اليوم

استشهدت طفلة وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت29/6/2024م، نتيجة انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال "الإسرائيلي" شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية في مستشفى ناصر الطبي، فإن الطفلة ابتسام أبو جاموس (9سنوات) وصلت المستشفى عبارة عن أشلاء جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال في منطقة قيزان النجار في محافظة خانيونس، فيما وصل 3 إصابات جراح بعضهم وصفت بالمتوسطة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصلت حصيلة الإصابات إلى 86,858 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقاً لتقرير وزارة الصحة بغزة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.