فلسطين اليوم

أصيب الزميل الصحفي "محمد أبو شريعة"، ظهر اليوم السبت 29-6-2024م، بجراح خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في حي الصبرة غرب مدينة غزة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الصحفي "أبو شريعة" أصيب بجراح خطيرة للغاية، يمكث على اثرها حاليا في غرف العناية المركزة بمستشفى الاندونيسي شمال القطاع.

ويديرالصحفي "أبو شريعة" قسم التحرير في وكالة "شمس نيوز الإخبارية" احدى الوكالات الاخبارية الفلسطينية العاملة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 7 مواطنين في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الصبرة غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.