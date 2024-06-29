فلسطين اليوم

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت29/6/2024م، استهداف قوات الاحتلال "الاسرائيلي" جنوب خليل بالرصاص.

وبحسب المصادر، فإن مقاوم فلسطيني اطلق الرصاص تجاه قوة من جيش الاحتلال قرب سدة قلقس جنوبي الخليل في الضفة الفلسطينية المحتلة، مبينة أن قوات الاحتلال أعلنت الاستنفار في المكنان بحثاً عن منفذ عملية اطلاق النار.

وتشهد الضفة الفلسطينية منذ سنوات تصاعدا لأعمال المقاومة العسكرية ضد الاحتلال "الإسرائيلي"، وقد نمت عبر هذه السنوات بيئات وحواضن للمقاومة، خاصة في مدن ومخيمات شمال الضفة "جنين ونابلس"، ابرزهما كتائب جنين ونابلس وطوباس التابعة لسرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.



