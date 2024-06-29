4شهداء في قصف"إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين شمال غزة

فلسطين اليوم

استشهد 4 مواطنين واصيب آخرون، اليوم السبت29/6/2024م، في قصف "اسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين شمال مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الطواقم الطبية نقلت جثامين 4 شهداء وعدد من الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، عقب استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان بمنطقة الزرقاء شمال مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86,858 منذ بدء عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.