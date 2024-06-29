لواء عسكري "إسرائيلي": القتال برفح يدور بشكل بطيء وصفارات الإنذار لن تتوقف

فلسطين اليوم

أكد قائد اللواء 12 في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت29/6/2024م، أن القتال في رفح يدور بشكل بطيء ومقاتلو حماس درسونا.

وبين اللواء "الإسرائيلي" في تصريحات صحفية، أن "حماس" تدير في رفح حرب عصابات مكونة من مجموعات مستقلة، ما يجعل مهمة التعامل معها أصعب.

وبشأن اطلاق الصواريخ من غزة، قلل قائد اللواء 12 من المزاعم "الإسرائيلية" التي تؤكد قرب القضاء عليها، قائلاً:" من يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرمال في العيون".

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.