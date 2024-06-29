فلسطين اليوم

استشهد ظهر اليوم السبت29/6/2024م، الطفل محمد كلوب (9أعوام)، نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في ظل استمرار الحرب وإغلاق معابر قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، فإن حصيلة شهداء حرب التجويع "الإسرائيلية" وصلت إلى 19 بارتقاء الطفل كلوب، مشددة على أن المجاعة في شمال غزة وصلت إلى مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، أن 3500 طفل دون سن 5 سنوات يواجهون موتًا محققًا جراء سوء التغذية وسياسة التجويع التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، خاصة محافظتي غزة والشمال.

وأوضح الاعلام الحكومي، أن حكومة الاحتلال تتعمد تأزيم الواقع الانساني والغذائي ضمن حرب الابادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين في غزة، منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر الماضي.

بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع الإنسانية في شمال قطاع غزة كارثية، في ظل الجوع، الذي يحاصر أكثر من نصف مليون فلسطيني، ومواصلة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منع المنظمات الدولية من إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية لسكان شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.