السيسي: المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات جادة لتفادي صراع غير مسبوق في المنطقة

فلسطين اليوم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت29/6/2024م، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة لتفادي صراع غير مسبوق بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المنعقد بالقاهرة.

وحذر الرئيس المصري من توسع الصراع بالمنطقة على نحو يتسم بالخطورة البالغة، مطالبًا" المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع".

كما طالب بضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة بصورة عاجلة.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.