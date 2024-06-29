لبنان: المقاومة تستهدف موقعا إسرائيليا وطائرات الاحتلال تغير على بلدات جنوبية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف التجهيزات التجسسية في موقع "مسغاف عام" الإسرائيلي، مشيرة إلى تحقيق إصابة مباشرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت برصد إطلاق 3 صواريخ تجاه أصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة دون تسجيل إصابات.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه تمّ رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه منطقة كريات شمونة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وفي المقابل، قالت مصادر صحفية بأن غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا جنوبي لبنان.

كما أفادت المصادر، صباح اليوم بوقوع غارتين إسرائيليتين على محيط بلدتي برعشيت وراميا الجنوبيتين.

يذكر أن الحدود اللبنانية مع شمال فلسطين المحتلة، تشهد تصعيدا بين المقاومة الإسلامية في لبنان وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى منذ الثامن من أكتوبر الماضي، على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.