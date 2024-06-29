فلسطين اليوم

استشهاد 4 مواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم السبت29/6/2024م، في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا سكنياً في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وبحسب مصادر محلية، فإن الطواقم الطبية انتشلت 4شهداء جراء استهداف الاحتلال لحاصل منزل يعود لعائلة المبحوح في بلوك 4 بمخيم البريج وسط القطاع، نقلت اثنين منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى واثنين لمستشفى العودة، فيما نقلت عدداً من الإصابات.

بانتشال الطواقم الطبية 4شهداء يرتفع عدد الشهداء منذ صباح اليوم إلى 40شهيداً، 13 شهيدا منهم تم نقلهم من محافظة رفح والباقي من مناطق متفرقة من القطاع، بحسب تقرير وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.