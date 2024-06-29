الصحة بغزة: 40 شهيدا في 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى (37,834)

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,834، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بينما حصيلة الإصابات فارتفعت إلى 86,858 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 224 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية

وأشارت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.