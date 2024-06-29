الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

الساعة 02:03 م|29 يونيو 2024
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فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم السبت29/6/2024م، على جرافة من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الميدان شرق البلدة، واستولت على الجرافة، أثناء سيرها في تلك المنطقة .

يذكر أن قوات الاحتلال عملت خلال الفترة الأخيرة على ملاحقة غالبية الجرافات التي تعمل في الأراضي الزراعية، والمناطق السكنية، في بلدة قراوة بني حسان، والاستيلاء على بعضها.

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