الاحتلال يستولي على جرافة غرب سلفيت

فلسطين اليوم

استولت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم السبت29/6/2024م، على جرافة من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الميدان شرق البلدة، واستولت على الجرافة، أثناء سيرها في تلك المنطقة .

يذكر أن قوات الاحتلال عملت خلال الفترة الأخيرة على ملاحقة غالبية الجرافات التي تعمل في الأراضي الزراعية، والمناطق السكنية، في بلدة قراوة بني حسان، والاستيلاء على بعضها.