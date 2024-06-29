فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، ظهر اليوم السبت29/6/2024م، باستشهاد 31 مواطنا جراء القصف "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ ساعات فجر اليوم.

وبحسب المصادر، فإن الطواقم الطبية انتشلت جثامين 13شهيداً من محافظة رفح، اثنين منهم من محيط مسجد الاستقامة في حي الجنينة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، فيما وصلت جثامين 4 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف الاحتلال النازحين بمنطقة الشاكوش برفح".

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وظهر اليوم، توغلت آليات الاحتلال في منطقة الشاكوش بعد انسحابها صباح اليوم وسط إطلاق للقذائف والنيران وإصابات مباشرة بين النازحين شمال غرب رفح، الامر الذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد كبير من المواطنين بينهم عدداً من الصحفيين عرف منهم المصورالصحفي سليمان حجي والذي اصيب في منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح بعد تقدم الآليات من جديد.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر صحفية، بانقطاع الاتصال بعدد من الصحفيين بمنطقة الشاكوش في رفح، بعد عودة آليات الاحتلال بشكل مفاجئ ومحاصرتها المكان.

ونشرت رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لتوغل الاحتلال المفاجئ لمنطقة الشاكوش في رفح بعد انسحابه صباح اليوم، ونقل لعدد من الشهداء والاصابات الى مستشفيات خانيونس.



