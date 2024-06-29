الاحتلال يعتدي على مواطن جنوب طولكرم

فلسطين اليوم

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 29-6-2024، على مواطن بالضرب المبرح جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن جنود الاحتلال المتمركزين في محيط حاجز "جبارة" العسكري، اعتدوا على المواطن أحمد طلوزي، أثناء تواجده اسفل جسر الحاجز بالضرب المبرح، ما أدى الى اصابته بكسر في رجله،".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم نقل المواطن إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة لتلقي العلاج.

جدير ذكره أنه يتزامن ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السابع والستين بعد المئة مخلفا شهداء وإصابات ودماراً واسعاً في مختلف المناطق.