الاحتلال يغلق حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس

فلسطين اليوم

أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 29-6-2024، حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس المحتلة، وهو المدخل الوحيد للقرية، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت طلبة الثانوية العامة "التوجيهي من الخروج من القرية، لتقديم الامتحان، واحتجزت المئات من القادمين إليها، والخارجين منها.

ويُشار إلى أنه تحاصر قوات الاحتلال بلدة بيت إكسا بجدار الفصل العنصري وتعزلها عن الضفة الغربية، وتستولي على معظم أراضيها، وأقامت عليها مستعمرة "راموت".