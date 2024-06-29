الدفاع المدني يناشد بسرعة الاستجابة لاستغاثة عائلة "الميدنة" المحاصرة بالشجاعية

فلسطين اليوم

ناشد جهاز الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت 29-6-2024، اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر الفلسطيني بسرعة بالاستجابة لاستغاثة عائلة الميدنة المحاصرة في حي الشجاعية، والوصول لمنزلها المستهدف قبل مفارقتها الحياة.

وكان الدفاع المدني، قد تلقى العديد من المناشدات لعائلات محاصرة من قبل قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة في تصريح صحفي: وصلتنا الكثير من المناشدات من العائلات المحاصرة بحي الشجاعية منذ ثلاثة ايام، ومن ضمنها عائلة الميدنة في منطقة اجديدة شرق عيادة صبحة وهم أبناء المواطن/ عاهد الميدنة الذي أصيب ستة من أبنائه".

وأضاف: "لا زالت العائلة محاصرة في منزلهم الذي تعرض للقصف".

جدير ذكره أن قوات الاحتلال شنت هجوماً مباغتاً على حي الشجاعية شرق مدينة غزة صباح الخميس الماضي، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف استهدف العديد من المناطق في الحي، بالإضافة لقصف جوي استهداف العديد من المنازل في المنطقة.