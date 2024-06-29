غالانت يزعم: لا نريد حرباً مع "حزب الله"

فلسطين اليوم

زعم وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، أمس الجمعة 28-6-2024، أن "إسرائيل" لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله في لبنان.

ونقلت مصادر عبرية عن غالانت قوله، خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية لكيان الاحتلال مع لبنان: "نحن نعمل على حل سياسي، زاعماً أن هذا هو الخيار الأفضل دائماً، ونحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها". على حد قوله.

وأضاف قائلاً :"إذا اختار حزب الله الحرب، فنحن نعلم ما نفعله، وإذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب". وفق وصفه.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" معركة الإسناد والدعم لجانب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وانتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، منذ الـ 8 من أكتوبر الماضي من خلال العديد من العمليات التي تتضمن القصف الصاروخي للقواعد العسكرية في منطقة الشمال واستهداف المواقع الحدودية وتجمعات الجنود بالصواريخ الموجهة بالإضافة لاستهداف الكاميرات والتجهيزات التجسسية على طول الحدود واستهداف العديد من مدن وقرى شمال فلسطين وتدمير عدد كبير من المنازل فيها.