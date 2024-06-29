يديعوت: إيران تهدد "إسرائيل" بـ"حرب التدمير" في حال تعرضها لهجوم

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت 29-6-2023، أن إيران هددت بـ"حرب الدمير" في حال تعرضها لهجوم من "إسرائيل".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية" : "إيران تهدد "حرب التدمير" ستبدأ اذا قامت اسرائيل بشن هجوم".

ومن ناحيتها، قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة محذرةً إسرائيل إذا هاجمت لبنان: ستندلع حرب إبادة، ومشاركة جبهات المقاومة مطروحة".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "إن التهديدات التي يتعرض لها لبنان نوع من الحرب النفسية".

وأضاف ميقاتي في تصريحات له: "نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء والقرى المدمرة بسبب العدوان الإسرائيلي".

وتابع قائلاً: "حدة الحرب النفسية تتصاعد ولكننا سنتجاوز هذه المرحلة لنصل إلى نوع من الاستقرار الدائم على الحدود".

وفي الإطار، ذكرت الصحيفة العبرية، أن حجم المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 14 الف قنبلة تزن الواحدة 908 كيلو جرام بالإضافة لآلاف الصواريخ.

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.