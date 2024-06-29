عشرات الشهداء والإصابات في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم السابع والستين بعد المئة مخلفا شهداء وإصابات ودمارا واسعا. واستشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، فجر اليوم السبت، في تجدد قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين، في استهداف مدفعية الاحتلال خيام نازحين ودفيئات زراعية في منطقة المواصي شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وانتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 5 شهداء، بعد تراجع آليات الاحتلال من منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح.

وارتقى 5 شهداء في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو خضرة قرب شارع الوحدة وسط مدينة غزة.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف منزل لعائلة قويدر في ساحة الشوا وسط مدينة غزة، فيما ارتقى 7 شهداء في قصف سيارة مدنية بشارع الغازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي الإطار، تستمر العملية البرية "الإسرائيلية" لليوم الثالث على التوالي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما تم توثيق عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فقد وصلت مناشدات من عائلات محاصرة دون مياه أو طعام لليوم الثالث وتستغيث من أجل إجلاء الجرحى من شارع النزاز بالشجاعية.

ويُشار إلى أنه لليوم 51 على التوالي الجيش يمنع دخول شاحنات القطاع الخاص إلى مدينة غزة، وتزداد حدة سوء التغذية في مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرق مدينة خان يونس.

ووسط القطاع، ارتقى شهيد، فيما أصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في مخيم المغازي، واستهداف شمال وغرب مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على حيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، فيما استهدفت الطائرات المسيرة "كواد كابتر" وآليات الاحتلال منازل المواطنين قرب جامع الشمعة في حي الزيتون، وحي الشجاعية، ما أدى إلى وقوع اصابات، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.