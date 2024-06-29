أسير من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

دخل الأسير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون، غرب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه الـ22 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل حمدية عام 2003، بعد محاصرة المنطقة الشرقية من بلدته اليامون، ومداهمة منزل عائلته، ومن ثم جرى نقله إلى التحقيق، ووجهت له تهمة المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال، خلال اجتياح مدينة جنين عام 2002.

وأضاف سمور، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الاسير حمدية حكما بالسجن الفعلي مدة 28 عاما.