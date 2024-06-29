مصادر عبرية: مساعٍ للتوصل لصفقة تبادل عبر صيغة جديدة للمقترح

فلسطين اليوم

ذكرت مصادر عبرية، صباح اليوم السبت 29-6-2024، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترحت خلال الأيام الأخيرة صياغة جديدة على أجزاء من مقترح وقف إطلاق النار في غزة، في مسعى منها لسد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.

وأشارت المصادر العبرية، إلى أن الصياغة الجديدة التي تدعمها إدارة بايدن تركزت على تعديل المادة الثامنة من الاتفاق من أجل جسر الهوة بين "إسرائيل" و"حماس"، مطالبة الوسيطين، القطري والمصري، الضغط على "حماس" من أجل قبول المقترح الجديد. بحسب وصفها.

وقالت المصادر: "تتعلّق المادة الثامنة من المقترح، بالمفاوضات التي يُفترض أن تبدأ بين "إسرائيل" و"حماس" خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الاتفاق".

وأضافت: "حماس تريد أن تتمحور تلك المفاوضات فقط حول عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلَق سراحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا أحياءً، وإسرائيل تُريد أن تكون قادرةً على طرح مسألة وجودها في غزة ونزح السلاح". وفق قولها.

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.