79 ألف طناً من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة خلال الحرب

فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 29-6-2024، أن جيش الاحتلال ألقى نحو 79 ألف طن من المتفجرات على أنحاء قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان له، اليوم: 79 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر".

ويُشار إلى أنه يواصل جيش الاحتلال شن حرب الإبادة الظالمة ضد قطاع غزة باستخدام أسلحة محرمة وثقيلة الوزن وتُحدث دماراً هائلاً في المكان المستهدف.

وفي ذات الإطار، استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وبحسب مصادر محلية، فقد قصفت طائرة حربية للاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو خضرة في شارع الوحدة وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلان وإصابة 10 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى "المعمداني" في المدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب منازل المواطنين في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، ومنطقة شمال غرب مخيم النصيرات.

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,765 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 86,429 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.