"إسرائيل": منعنا قراراً للاعتراف بفلسطين باجتماع الاتحاد الأوروبي

فلسطين اليوم

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، عن نجاح "إسرائيل" في منع صدور قرار الاعتراف بدولة فلسطين، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي الذي عقد في أعقاب الـ 7 من أكتوبر.

وقال الوزير الصهيوني كاتس عبر منصة "إكس": "من خلال الجهود المشتركة والتعاون، وبدعم من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي، تمكنا من منع اتخاذ قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في نهاية المطاف، وذلك باجتماع قادة الاتحاد الذي عُقد الخميس، بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأضاف كاتس قائلاً: "الاعتراف بدولة فلسطين "هو مكافأة لإيران وحركة "حماس". على حد قوله.

جدير ذكره أن أرمينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت، في الآونة الأخيرة، رسميا بدولة فلسطين، في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للحرب "الإسرائيلية" الظالمة على قطاع غزة.