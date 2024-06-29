لهذا السبب غادر اللاعب فودين معسكر فريقه بألمانيا..!

فلسطين اليوم

عاد فيل فودين لاعب وسط المنتخب الإنجليزي، أمس الجمعة، لألمانيا للانتظام بتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة سلوفاكيا، الأحد المقبل، في ثمن نهائي "يورو 2024" بعد رحلة سريعة إلى بلاده لأسباب عائلية خاصة.

وكان قد عاد فودين لمعسكر المنتخب الإنجليزي بألمانيا مجددا، أمس، بعد رحلة سريعة إلى إنجلترا من أجل حضور مولد طفله الثالث.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "عاد فيل فودين إلى معسكر تدريب المنتخب الإنجليزي، مساء الخميس، بعد حضور ولادة طفله الثالث على أمل أن يتمكن من التدرب مع الفريق، الجمعة".

وأعلن، الأربعاء، الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عودة فودين إلى البلاد لأسباب عائلية، وتبين لاحقا أن فودين كان يستقبل مولوده الثالث، حيث فضل أن يكون رفقة شريكته لحظة الولادة، ما دفعه لمغادرة المعسكر مؤقتا.

وجاءت تلك الرحلة بعد ساعات من مواجهة إنجلترا ضد سلوفينيا في ختام دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

جدير ذكره أنه تعرض فودين لانتقادات لاذعة منذ بداية البطولة، إذ لم يقدم الأداء المنشود منه، على الرغم من تألقه مع ناديه مانشستر سيتي طوال الموسم المنصرم.