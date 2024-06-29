القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفنا انتهكت حظر الدخول لموانئ الاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أمس الجمعة، تنفيذ عمليات عسكرية نوعية استهدفت خلالها سفنًا في البحرين الأبيض والأحمر، "لانتهاكها حظر الدخول لموانئ الاحتلال".

وقالت القوات اليمنية في بيان لها، إن عملياتها تأتي "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

وفي التفاصيل، أوضحت القوات اليمنية، أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة معَ المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ استهدفتْ سفينةَ (Waler) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وكانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا.

وأردفت أن الاستهداف جاء "لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة".

كما نفذت القوةُ الصاروخية والقوات البحرية عملية عسكرية استهدفتْ سفينةَ ( Delonix ) الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشر.

واستهدفت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةَ ضد سفينةِ (Johannes Maersk) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ بصاروخٍ مجنحٍ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ، وفق البيان.

وأوضحت القوات، أن هذه السفينةُ تابعةٌ لشركةِ "ميرسك" التي تعدُّ من أكثرِ الشركاتِ الداعمةِ للاحتلال الإسرائيلي، وأكثرَها انتهاكا لقرارِ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأشار البيان، إلى أن تنفيذ العملية جاء بالتزامن مع تنفيذِ القواتِ البحريةِ عمليةً عسكريةً أخرى في البحرِ الأحمرِ ضدَّ سفينةِ ( Ioannis ).

واستُهدفت السفينة بعددٍ منَ الزوارقِ المسيرةِ؛ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرة.

وجددت القوات تأكيدها على الاستمرار بعملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ووقف الحصار عن الشعب الفلسطيني.