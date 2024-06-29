الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، صباح اليوم السبت 29-6-2023، أن الجو يكون حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في المساء والليل، يكون الجو صافيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.