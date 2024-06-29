إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية

فلسطين اليوم

قالت محكمة العدل الدولية، إن إسبانيا طلبت الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل".

يأتي ذلك، بعد انضمام تركيا لجنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت مصر اعتزامها الانضمام للدعوى في مايو/أيار الماضي.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وعلى إثرها أمرت "العدل الدولية" في أواخر يناير/ كانون ثاني الماضي باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.