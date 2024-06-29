14 ألف قنبلة أميركية وصلت إلى الاحتلال منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت 14 ألف قنبلة زنة ألفي رطل لـ "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت للاحتلال الإسرائيلي عددا كبيرا من الذخائر، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير زنة ألفي رطل والآلاف من صواريخ (هيلفاير) منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأضاف المسؤولان أنه بين بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والأيام القليلة الماضية، نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة (إم.كيه-84) زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل وثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير سطح جو دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القُطر تُسقط جوا وذخائر أخرى.