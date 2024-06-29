إيران: المرشح "بزشكيان" يتفوّق على "جليلي" في الانتخابات الرئاسية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح اليوم السبت 29-6-2024، عن تفوّق مرشح الرئاسة الإيرانية مسعود بزشكيان بحصوله على نسبة 43.5% مقابل 37.7 % لسعيد جليلي بعد فرز نحو 19 مليون صوت.

وأوضحت الداخلية الإيرانية، أن المرشح بزشكيان حاز 8302577 صوتاً بعد فرز نحو 19 مليون صوت، فيما حاز المرشح سعيد جليلي على 7189756 صوتاً.

وحصل المرشح محمد باقر قاليباف على 2676512 صوتاً بعد فرز نحو 19 مليون صوت، بينما حصل المرشح بور محمدي يحصل على 158314 صوتاً.

وكانت أعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وشهدت مراكز الاقتراع في العاصمة طهران إقبالًا كثيفًا من الناخبين، ما دفع لتمديد وقت الاقتراع ثلاث مرات، علمًا أن نحو 61 مليون ناخب تمت دعوتهم للاقتراع.

وبدور، أدلى المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي بصوته، داعيا الإيرانيين إلى "الاقتراع بكثافة في هذا الاختبار السياسي المهم والضروري لنظام الجمهورية الإسلامية".

ويتنافس 4 مرشحين على المنصب، 3 منهم يدعمهم التيار المحافظ، وهم محمد باقر قاليباف وسعيد جليلي ومصطفى بورمحمدي، في حين يدعم الإصلاحيون المرشح الرابع مسعود بزشكيان، وجميعهم في الخمسينيات أو الستينيات من العمر.

جدير ذكره أنه بدأ الاقتراع الانتخابات الرئاسية في جمهورية إيران الإسلامية، صباح أمس الجمعة، خلفًا للرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية يوم 19 مايو/ أيار الماضي.