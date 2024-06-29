سرايا القدس تزف شهيداً جديداً ارتقى على حدود فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد المجاهد عدي محمد صالح (19 عام) "أبو عمر".

وقالت "السرايا" في بيان لها، إن الشهيد هو واحد من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية، وارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي.

وجددت سرايا القدس تأكيدها على أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ " صدق الله العظيم

بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية

الشهيد المجاهد عدي محمد صالح (19 عام) "أبو عمر"

من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سورية.

والذي ارتقى على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائه لواجبه القتالي، وتؤكد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة.

" وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهــــاد "

ســــرايا القــــــــــدس

22 ذو الحجة 1445 هــــ

الموافق 28 - 6 - 2024