اللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال تلتقي رئيس بلدية المحمرة

فلسطين اليوم

زار أمين سر اللجان الشعبية في منطقة الشمال، أبو ماهر غنومي، برفقة عضوي أمانة سر المنطقة أبو نزار خضر، ود. شحادة الخطيب، اليوم الجمعة، رئيس بلدية المحمرة، الحاج عبد المنعم عثمان، بحضور المختار سعد سعد.

واستعرض المجتمعون الظروف التي يعيشها شعبنا في فلسطين المحتلة، في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الصهيوني وأعوانه ضد أهلنا في غزة، وجرائم القتل وممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه في الضفة والقدس المحتلتين.

وحيا المجتمعون الصمود البطولي لشعبنا ومقاومته، مؤكدين أن "المطلوب من الأمتين العربية والإسلامية أن تنصر شعب فلسطين بكل الامكانيات المتاحة"، موجهين التحية للمتضامنين مع فلسطين في أوروبا وأمريكا والدول الأجنبية .

وتطرق المجتمعون إلى مشاريع البنى التحتية في منطقة المحمرة العقارية والتي يقع مخيم نهرالبارد ضمنها، مؤكدين على التعاون لما فيه المصلحة الواحدة لبلدة المحمرة والمخيم.

كما بحث المجتمعون بجو من التفاهم والاخوة موضوع البدء بانشاء الطريق الدولي البحري والمواصفات المطلوبة التي تعود بالفائدة على السكان في البلدة والمخيم.