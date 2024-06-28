مدفعية الاحتلال تستهدف الشجاعية وضواحيها بعشرات القذائف

فلسطين اليوم

استهدفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، مساء الجمعة، بعشرات القذائف أحياء سكنية في حي الشجاعية والشيخ عجلين وتل الهواء شرق وجنوب مدينة غزة.

وأفادت مراسل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، بسقوط ما يقرب 40 قذيفة خلال دقائق معدودة بشكل عشوائي على حي الشعف وفي أحياء عدة داخل حي الشجاعية، كما تم استهدف منازل المواطنين في الشيخ عجلين وتل الهوا بالقذائف.

وأضاف أن عشرة اصابات وصلت إلى مستشفى المعمداني في غزة إثر القصف المدفعي.

وفي مدينة رفح، نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية جديدة في تل السلطان غرب المدنية، في وقت شنت فيه الطائرات الحربية غارة جوية في منطقة الشاكوش.

ويوم أمس، أطلقت دبابات الاحتلال عدد من القذائف مع اطلاق نار كثيف صوب خيام النازحين في مواصي رفح، وتم انتشال عدد من الشهداء والاصابات ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

واستهدفت دبابات الاحتلال منازل المواطنين في محيط شركة جوال وسط مدينة رفح، حيث فتحت نيران رشاشتها بكثافة على المنازل، كما استهدف الطيران الحربي برج قشطة.

وسائل إعلام عبرية، أفادت مساء اليوم، بتفعيل صفارات الانذار في مستوطنات غلاف غزة، إثر إطلاق صواريخ من غزة.

ولا يزال جيش الاحتلال يرتكب المجازر الدموية في مختلف أنحاء قطاع غزة، بشن سلسلة غارات جوية ومدفعية مكثفة، يرافقها عمليات توغل برية.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة العدوان المتواصل على غزة لليوم 267 على التوالي، ارتفعت، مؤكدة ارتقاء 37765 شهيد و86429 إصابة جلهم من الاطفال والنساء.