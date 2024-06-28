خلاف وصياح بين سموتريتش وهاليفي داخل "الكابينت": تبادل تُهم الفشل في الـ7 من أكتوبر

فلسطين اليوم

وقع خلاف ومواجهة "غير عاديين"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، في "كابينت" الحرب، بين وزير المالية، بتسيلئيل سموتريتش، ورئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي، هرتسي هاليفي.

وحمّل سموتريتش هاليفي، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، مسؤولية الفشل الإسرائيلي، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، خلال عملية طوفان الأقصى.

واتهم سموتريتش هليفي بإغفال ما ورد قبل فترة السابع من أكتوبر. وقال له: "لسنا نحن من ذهب إلى النوم في الـ6 من أكتوبر". من جهته، صرخ هاليفي في وجه سموتريتش، قائلاً: "تراجع عن هذا القول".

وسبق هذه الواقعة خلافٌ وقع قبل أيام، في إثر إجراء هاليفي عملية ضخمة من التعيينات في "الجيش".

وهاجم سموتريتش الأركان العامة لـ"الجيش"، قائلاً إنّها "جلبت على إسرائيل واحدة من أعظم الكوارث في تاريخها"، بينما أكد أنه سيطالب "كابينت" الحرب بوقف التعيينات.

وأشار أنه سيجعل هاليفي "يفهم عبر الكابينت، إذا لم يفهم من تلقاء نفسه، أنها تعيينات غير عاجلة".