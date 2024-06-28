مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، اليوم الجمعة، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في القرية، بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وندد المشاركون في المسيرة بجرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.